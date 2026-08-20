انطلاق الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين غدا

أبوظبي في 20 أغسطس/ وام / تنطلق غداً منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام على مدار 3 أيام وتشهد إقامة 7 مباريات، تتصدرها قمتان تجمع الأولى النصر مع الوحدة، والثانية الشارقة مع الجزيرة.

في القمة الأولى التي تقام غداً الجمعة على استاد آل مكتوم، يتطلع فريق النصر إلى تحقيق فوزه الأول، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام كلباء بهدفين لكل فريق، فيما يأمل الوحدة تحقيق الفوز الأول، عقب خسارته أمام عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى.

وبحسب رابطة المحترفين الإماراتية، التقى الفريقان في 34 مباراة بدوري المحترفين، فاز الوحدة في 18 منها، والنصر في 4، وتعادلا في 12 مباراة.

وتجمع القمة الثانية الشارقة مع الجزيرة على استاد نادي الشارقة يوم الأحد المقبل، ويتطلع كلا الفريقين إلى مواصلة الانتصارات، بعد فوز الشارقة على الظفرة في الجولة الأولى، والجزيرة على حتا في الجولة ذاتها.

وبلغ عدد مواجهات الفريقين في دوري المحترفين 32 مباراة، فاز الجزيرة في 18 منها، والشارقة في 5، فيما تعادلا في 9 مباريات.

وفي بقية مواجهات الجولة، يلتقي كلباء مع الوصل يوم الجمعة على استاد كلباء، فيما يلتقي يوم السبت عجمان مع حتا على استاد راشد بن سعيد في عجمان، وشباب الأهلي مع الظفرة على استاد راشد في دبي.

وتختتم مواجهات يوم السبت بلقاء العين مع خورفكان على استاد هزاع بن زايد، وفي يوم الأحد، يلتقي بني ياس مع يونايتد على استاد بني ياس.