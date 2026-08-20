"كهرباء الشارقة" تتوج مسيرة تحولها الرقمي بـ 15 جائزة وتنجز أكثر من 720 ألف معاملة خلال 3 سنوات

الشارقة في 20 أغسطس / وام / توجت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مسيرة تحولها الرقمي بإنجاز متميز تمثل في تحقيق نسبة 100% في رقمنة خدماتها الرئيسية للمشتركين، وحصدها أكثر من 15 جائزة وتكريما إقليميا ودوليا خلال عام ونصف العام في مجالات تجربة المتعامل، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الذكية.

وسجلت الهيئة خلال الفترة من 9 أغسطس 2023 وحتى 9 أغسطس 2026 إنجازا ضخما بإتمام 720,037 معاملة رقمية عبر منظومة إدارة خدمة المشتركين وحدها.

وتفصيلاً، شملت هذه المعاملات المنجزة على مدار السنوات الثلاث 265,028 معاملة لفتح حساب جديد وبدء الخدمة، و198,971 معاملة لإقفال الحساب، بالإضافة إلى 256,038 طلبا عاما، في حين تواصل إدارات الهيئة الأخرى جهودها الحثيثة لاستكمال رقمنة كافة خدماتها ومعاملاتها.

وأوضح الدكتور حسين العسكر، مدير إدارة خدمة المشتركين في الهيئة، أن هذه الأرقام تترجم التحول الجذري في نموذج الخدمة، والذي شمل رقمنة الإجراءات وإعادة تصميم رحلة المتعامل وتبسيطها عبر منظومة متكاملة تضم الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، والقنوات الرقمية.

وأشار الدكتور العسكر إلى دور المساعد الافتراضي الذكي "نفاع" كعنصر أساسي ومتطور في هذه المنظومة، حيث يقدم المعلومات والدعم الفوري للمتعاملين على مدار الساعة، وينفذ عدة خدمات آلياً وبشكل متكامل دون تدخل بشري، مما يعزز توجه الهيئة نحو التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتطوير الخدمات الاستباقية.

وأكد مدير إدارة خدمة المشتركين أن التوسع في الخدمات الرقمية وفر على المتعاملين الوقت والجهد والتكاليف بتقليل الحاجة للحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة، ومنحهم مرونة الإنجاز في الوقت والمكان المناسبين.

وأضاف أن ذلك يدعم مساعي الاستدامة وجودة الحياة عبر تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن حركة المركبات، فضلاً عن الحد من الإجراءات التقليدية والاعتماد على المستندات الورقية.

وعلى الصعيد التشغيلي، لفت إلى أن الأتمتة أسهمت في رفع كفاءة الأداء، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، من خلال تقليل الإجراءات الروتينية وتوجيه الجهود نحو الأعمال ذات القيمة المضافة لتعزيز الإنتاجية.

واختتم الدكتور العسكر بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومتها الرقمية بالاعتماد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من الخدمات الذكية، مشددا على أن الجوائز والتكريمات تعكس تقديراً خارجياً لجهود المؤسسة، إلا أن الجائزة الأهم بالنسبة للهيئة تظل متمثلة في الأثر الإيجابي الذي يلمسه المتعامل عبر حصوله على خدمة أسهل وأسرع وتجربة أفضل، مما يرفع سقف طموحات الهيئة لمزيد من التطور.