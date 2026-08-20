الإمارات واستراليا تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

أبوظبي في 20 أغسطس / وام / بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا في مختلف المجالات، لاسيما في المجال البرلماني، وذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة أبوظبي، سعادة رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة.

وشهد اللقاء، الذي انعقد بحضور سعادة كل من أحمد مير هاشم خوري، وسعادة حميد أحمد الطاير، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، التأكيد على الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في دعم وتوطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل والتعاون بين البلدين الصديقين، ودعم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، في هذا السياق، أن العلاقات الإماراتية الأسترالية تحظى باهتمام قيادتي وحكومتي البلدين، وتشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات، بما يعكس حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المشترك، ويخدم المصالح المتبادلة، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز التواصل بين المؤسسات البرلمانية في البلدين، بما يدعم مسارات التعاون القائمة ويفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأحداث والتطورات الراهنة في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار.