"خيول ياس" تحصد ثنائية في سباقي فرنسا

باريس في 20 أغسطس / وام / توّجت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، بلقبين عبر الجواد "سعود"، والمهرة "ناربون" في سباقي الخيول العربية الأصيلة، أمس على مضمار "لا تست باسن أركاشون" الفرنسي.

وتفوق الجواد "سعود"، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ألكساندر جافلان، في سباق "بري أكتم" للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، وجوائزه 16 ألف يورو.

وسجل "سعود" 1:59:29 دقيقة، بفارق رأس عن "فاروق" للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس لو بول بريشيت، وحققت المركز الثالث المهرة "ماجدا دو كارير" لمالكها علي عنيزي، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو.

وحصدت المهرة الناشئة "ناربون" الفوز الثاني لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، في سباق "بري لا أفاك" للخيول العربية الأصيلة عمر 3 سنوات، لمسافة 1900 متر، وجوائزه 20 ألف يورو.

ووصلت" "ناربون" إلى خط النهاية بفارق 0.75 طول عن "إس إس لورا" لأحمد سعيد المزروعي، بإشراف دي موريسون، وقيادة أليكسيس بوشين، بزمن قدره 2:09:54 دقيقة، وذهب المركز الثالث، بفارق 3 أطوال عن الثاني، إلى "جاني" لعماد الدين الحتوشي، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة شانا بوتين.