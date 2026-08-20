مؤتمر ومعرض دبي للتخدير "Dace 2026" ينطلق 5 سبتمبر

دبي في 20 أغسطس/ وام / تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض دبي للتخدير "Dace 2026" في الخامس من سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز الأطباء والمتخصصين والخبراء في مجالي التخدير وعلاج الألم من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، والتي تستمر يومين.

ويعد هذا الحدث من أبرز الفعاليات العلمية المتخصصة في مجالي التخدير وعلاج الألم على مستوى العالم، حيث يجمع أكثر من 350 من المتخصصين في الرعاية الصحية والمشاركين من 14 دولة، إلى جانب أكثر من 35 متحدثاً من الخبراء الدوليين والإقليميين وأكثر من 20 شركة متخصصة.

ويقدم المؤتمر منصة علمية متخصصة تجمع نخبة من الخبراء لمناقشة واستعراض أحدث المستجدات العلمية والتطورات في الممارسات السريرية في مجالات التخدير، والرعاية المحيطة بالجراحة، وعلاج الألم، وسلامة المرضى، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم الارتقاء بمستويات الممارسة السريرية وضمان أفضل المعايير المتبعة في هذه التخصصات الحيوية.

وقال الدكتور منصور نظري، رئيس مؤتمر ومعرض دبي للتخدير، إن الحدث يمثل منصة تجمع الخبرات ووجهات النظر والحوار العلمي الهادف، بما يسهم في إحداث أثر ملموس في مستقبل الرعاية الصحية.

وأضاف أن المؤتمر يجمع نخبة من أطباء التخدير، واختصاصيي علاج الألم، والمتخصصين في مختلف مجالات الرعاية الصحية، إلى جانب نخبة من الخبراء، لمناقشة الحالات السريرية الواقعية، واستعراض أحدث الأبحاث والابتكارات، وتحويل المعرفة العلمية إلى ممارسات أكثر دقة وفاعلية وتركيزاً على احتياجات المرضى.

وقال: نتطلع من خلال هذا التبادل للخبرات العلمية والعملية، إلى تعزيز مكانة مؤتمر ومعرض دبي للتخدير كمرجع رائد في تطوير مجالي التخدير وعلاج الألم، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر تقدماً وأماناً واستدامة لقطاع الرعاية الصحية.

ويتناول المؤتمر مجموعة من المحاور العلمية الرئيسية ذات الصلة بأطباء التخدير والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك تحسين الحالة التغذوية للمرضى ذوي الحالات الحرجة قبل الخضوع للجراحة تحت التخدير العام، ومستجدات بروتوكولات التعافي المعزز بعد الجراحة "ERAS"، وتطبيق بروتوكولات التعافي المعزز بعد الجراحة في إجراءات القلب، وتقييم الألم وإدارته من مرحلة إدراك المريض إلى الدقة العلاجية، وعلم الأعصاب وأحدث التطورات في الإدارة الدوائية للألم، إلى جانب مجموعة من المستجدات والموضوعات في مجالي التخدير وعلاج الألم.

ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر عقد 10 جلسات علمية، وورشتي عمل، و16 ملصقاً علمياً، إلى جانب محاضرات رئيسية وجلسات نقاش تفاعلية يقودها نخبة من الخبراء، لإتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على أحدث الأبحاث والتقنيات والممارسات السريرية، وتبادل المعارف والخبرات حول سبل الارتقاء بجودة رعاية المرضى وتعزيز سلامتهم.

ويوفر الحدث منصة متخصصة لمناقشة أحدث التطورات في الرعاية المحيطة بالجراحة، والتخدير الناحي، وإدارة الألم المزمن، مع التركيز على الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، بما يسهم في تحسين النتائج السريرية والارتقاء بتجربة المرضى طوال رحلة تلقي الرعاية الصحية.

ويحظى "DACE 2026" باعتماد هيئة الصحة بدبي "DHA"، مع 27.5 ساعة معتمدة للتعليم الطبي المستمر "CME"، تشمل المؤتمر وورش العمل، ما يعزز القيمة العلمية والمهنية للمؤتمر، ويدعم جهود التطوير المهني المستمر للعاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وينظم مؤتمر ومعرض دبي للتخدير "DACE 2026" من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، ويقام بدعم من رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم "PAFS".

ويواصل المؤتمر دوره كمنصة علمية متخصصة تجمع أطباء التخدير والجراحين والتمريض والطلبة والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية، لاستعراض أحدث الاكتشافات والابتكارات في مجالي التخدير وعلاج الألم، وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

ومن خلال برنامجه العلمي المتخصص، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين من مختلف دول العالم، يواصل دعم تطوير تخصصات التخدير وعلاج الألم، وتعزيز التعاون المهني وتبادل المعرفة والخبرات، والمساهمة في إبقاء المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية على اطلاع بأحدث التطورات العالمية في هذا المجال، بما يدعم الارتقاء بمعايير رعاية المرضى وسلامتهم.