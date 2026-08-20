اتحاد الشرطة الرياضي ينظم يوماً رياضياً لموظفي الداخلية ضمن "صيف أبوظبي 2026"

أبوظبي في 20 أغسطس/ وام / نظم اتحاد الشرطة الرياضي ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026، يوماً رياضياً لموظفي الإدارة العامة لتطوير الكفاءات بوزارة الداخلية، تضمن عدداً من الأنشطة والمنافسات الرياضية، شملت سباقات المشي والجري، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي، وسط أجواء اتسمت بالحماس والتفاعل والروح الرياضية بين المشاركين.

وأكد العميد الدكتور عمر محمد الخيال، مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي ورئيس اللجنة الرياضية بوزارة الداخلية، أن اتحاد الشرطة الرياضي يواصل تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات الرياضية، دعماً لتوجهات الوزارة في توفير بيئة عمل محفزة تشجع منتسبيها على تبني نمط حياة صحي ومستدام، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز التواصل بين الموظفين، وترسخ قيم العمل الجماعي، إلى جانب رفع مستويات اللياقة البدنية والجاهزية.

وفي ختام الفعالية، كرم العميد الدكتور عمر إبراهيم آل علي، مدير عام الإدارة العامة لتطوير الكفاءات، المشاركين، كما وجرى توزيع الميداليات عليهم، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة، وتشجيعاً لهم على مواصلة ممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزيز الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية.