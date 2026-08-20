غرفة تجارة دبي تبحث آفاق نمو قطاع المحاسبة

دبي في 20 أغسطس / وام / بحثت غرفة تجارة دبي سبل دعم نمو قطاع المحاسبة وتعزيز تنافسية الشركات العاملة فيه، وذلك خلال ورشة عمل متخصصة عقدتها بحضور 60 مشاركا من أبرز أصحاب المصلحة في القطاع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الغرفة الحثيثة لدعم نمو مجتمع الأعمال في دبي، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه شركات المحاسبة في الإمارة، إلى جانب التعريف بالخدمات والمبادرات التي توفرها لدعم الشركات وتطوير أعمالها.

وأكد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، أن الغرفة تحرص على تهيئة بيئة داعمة لنمو وازدهار قطاع المحاسبة، من خلال تعزيز الحوار البناء وتوفير خدمات الدعم التي تسهم في تمكين الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة، مشيرا إلى أهمية تعريف هذه الشركات بالموارد المتاحة ومساعدتها على مواكبة التطورات المتسارعة وتبني أفضل الممارسات بما يعزز كفاءتها في دبي.

واستعرضت الورشة أبرز مكونات منظومة المحاسبة في الإمارة والموارد والخدمات المتاحة لدعم الشركات المحلية، حيث سلط ممثلو غرف دبي الضوء على الخدمات المتخصصة التي توفرها الغرف لتلبية احتياجات القطاع وتعزيز كفاءة الشركات وقدرتها على تطوير أعمالها.

وشهدت جلسات الورشة مناقشات موسعة حول تطورات قطاع المحاسبة والفرص والتحديات وآفاق النمو، في حين قدم ممثلو فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند عرضاً حول أبرز مستجدات السوق واتجاهاته.

واطلع المشاركون على تجربة إحدى الشركات الأعضاء في الاستفادة من خدمات التصديق التي توفرها غرف دبي ودورها في تسهيل إجراءات الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية، لتختتم الورشة فعالياتها بجلسة حوارية مفتوحة لمناقشة احتياجات الشركات وسبل الاستفادة المثلى من خدمات وموارد الغرف.