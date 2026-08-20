معرض المطارات 2026 في دبي يستعرض مستقبل المطارات الرقمية والخضراء

دبي في 20 أغسطس/ وام / يشهد قطاع المطارات العالمي تحولاً جذرياً نحو التقنيات الرقمية والخضراء، بالتزامن مع توقعات بتجاوز حركة المسافرين جواً 12 مليار مسافر بحلول عام 2030، واستحواذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا على حصة كبيرة من هذه الحركة، فيما يتوقع أن يصل حجم سوق معدات الدعم الأرضي إلى 19.77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.

وفي ظل هذا النمو، يستعرض معرض المطارات 2026، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل، أحدث الحلول والتقنيات التي ترسم مستقبل المطارات، بمشاركة أكثر من 150 عارضاً و150 مشترياً من أكثر من 20 دولة، فيما يتوقع أن يستقطب أكثر من 7,000 زائر من أكثر من 30 دولة.

وتقام الدورة الفضية للمعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويخصص المعرض منطقة لمعدات الدعم الأرضي “GSE Zone”، تستعرض أحدث الحلول الكهربائية والذكية وذاتية التشغيل الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمليات والاستدامة وخفض الانبعاثات في المطارات.

وقال جعفر داوود، نائب الرئيس الأول لعمليات المطارات في دولة الإمارات لدى دناتا، إن الشركة تعمل على نشر 800 وحدة جديدة من معدات الدعم الأرضي في 10 دول باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار أمريكي، مع الاستبدال التدريجي للمعدات العاملة بالديزل ببدائل هجينة وكهربائية.

وأضاف أن دناتا بدأت في دولة الإمارات تجارب تشغيل مركبات “TractEasy EZTow” ذاتية القيادة لنقل الأمتعة، بهدف تقليل العمليات اليدوية وتعزيز السلامة والكفاءة.

ويشهد القطاع توسعا في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس الخاصة، إلى جانب معدات الدعم الأرضي الكهربائية والجرارات ذاتية القيادة وأنظمة الصيانة التنبؤية.

وتقام بالتزامن مع المعرض فعاليات متخصصة تشمل منتدى قادة المطارات العالميين، وأمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر المرأة في الطيران – الشرق الأوسط.