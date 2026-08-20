"نخيل" تطرح 44 فيلا شاطئية حصرية في نخلة جبل علي

دبي في 20 أغسطس/ وام / أعلنت "نخيل"، التابعة لدبي القابضة للعقارات، إطلاق مجموعة حصرية تضم 44 فيلا شاطئية على السعفة “F” في مشروع "نخلة جبل علي"، ضمن إصدار محدود يضم 10 تصاميم معمارية.

وتضم المجموعة فللا من 5 و6 و7 غرف نوم ضمن مجموعتي “بيتش” و”كورال”، وتتراوح مساحات فلل “بيتش” بين 7,500 و8,500 قدم مربعة، وفلل “كورال” بين 11,500 و12,500 قدم مربعة.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات، إن الإصدار المحدود يجمع بين العمارة المتميزة وأسلوب الحياة الشاطئية، ويوفر فرصة نادرة لامتلاك منزل في واحدة من أكثر الوجهات المرتقبة في دبي.

ويأتي الإطلاق بالتزامن مع تقدم أعمال تنفيذ المشروع، حيث تجاوزت قيمة عقود البناء والبنية التحتية التي أرستها نخيل 13 مليار درهم، فيما تتواصل الأعمال عبر جميع السعفات الـ12، وتشمل 544 فيلا على السعفات من A إلى F، و728 فيلا على السعفات من K إلى P، تمهيدا لبدء التسليم التدريجي لأولى الفلل من أواخر 2026 وحتى 2027.

وتمتد نخلة جبل علي عبر 7 جزر و16 سعفة، وتوفر ما يصل إلى 120 كيلومترا من الواجهة الساحلية وأكثر من 90 كيلومترا من الشواطئ، كما ستضم مركزا للتجزئة بمساحة 9,000 متر مربع ومسجدا يستوعب نحو 1,000 مصل.