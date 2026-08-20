بالشراكة مع بنك دبي الاسلامي.. "الأعمال الخيرية العالمية" تدعم 1200 طالب وطالبة

عجمان في 20 أغسطس / وام / نفذت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة تعليمية استهدفت 1200 طالب وطالبة من فئتي الأيتام وأبناء الأسر المتعففة، وذلك بدعم مباشر من بنك دبي الإسلامي، في خطوة ترسخ جهود الهيئة الرامية إلى مساندة الطلبة وتأمين احتياجاتهم الأساسية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتضمنت المبادرة توزيع حقائب مدرسية وكوبونات شرائية على الطلبة المستفيدين، مما يتيح لهم الحصول على المستلزمات الدراسية الضرورية، ويسهم بشكل فاعل في التخفيف من حجم الأعباء المالية الملقاة على عاتق أسرهم خلال فترة التجهيز للعودة إلى المدارس.

وأكد سعادة الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، إيمان الهيئة المطلق بأن الدعم الحقيقي للطالب يبدأ بتوفير احتياجاته الأساسية التي تمنحه شعورا بالثقة والاستقرار في مستهل عامه الدراسي.

وشدد على حرص الهيئة الدائم على إيصال المساعدات إلى مستحقيها، موضحا أن هذه المبادرة في مرحلتها الأولى قد شملت 1200 طالب وطالبة من الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.

ووجه الأمين العام الشكر والتقدير إلى بنك دبي الإسلامي على دعمه المستمر لهذه المبادرة وشراكته الإستراتيجية الفاعلة في خدمة المجتمع، وقال إن هذه الشراكات تجسد نموذجاً متكاملاً ومتميزاً للعمل المؤسسي الذي تتضافر فيه كافة الجهود لخدمة الإنسان، معرباً عن تطلعه لمواصلة هذا التعاون البناء بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين وتعظيم الأثر الإيجابي للمبادرات التعليمية الخيرية جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء في مسيرة الخير.