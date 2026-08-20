شرطة عجمان تنظم مبادرة "مجلس الشركاء "

عجمان في 20 أغسطس/ وام / نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان، مبادرة "مجلس الشركاء"، بهدف تعزيز أطر الشراكة والتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية في إمارة عجمان، ودعم الجهود المشتركة للارتقاء بجودة الخدمات وتطوير منظومة العمل الحكومي بما يحقق تطلعات الإمارة في تقديم خدمات رائدة ومتكاملة.

ترأس المجلس العقيد سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، بحضور المقدم د. محمد بن هزيم السويدي نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، ومشاركة ممثلين عن دائرة البلدية والتخطيط، وهيئة النقل، وهيئة دعم الخدمات الأمنية، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والضباط وضباط الصف، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.

وتضمن مجلس الشركاء جلسات نقاشية وعصفاً ذهنياً حول أوجه الترابط بين شرطة عجمان وشركائها في العمليات والخدمات والمشاريع المشتركة، ومناقشة فرص التحسين والتطوير والتحديات ذات العلاقة، وأثمر عن استحداث مبادرات ومشاريع مشتركة، وتعزيز جهود تصفير البيروقراطية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز الخدمات وتحقيق قيمة مضافة للمتعاملين والمجتمع.

وفي ختام المجلس، كرم العقيد سيف عبدالله الفلاسي ممثلي الجهات الشريكة، تقديراً لتعاونهم البنّاء وجهودهم في تعزيز الشراكة والتكامل مع شرطة عجمان، مؤكداً أهمية استمرار اللقاءات والجلسات المشتركة بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية ويعزز مسيرة التميز والتطوير في إمارة عجمان.