"نقل عجمان" تختتم "هاكاثون مستقبل النقل 2026" وتكرم 3 مشاريع ابتكارية فائزة

عجمان في 20 أغسطس / وام / اختتمت هيئة النقل بعجمان فعاليات "هاكاثون مستقبل النقل 2026"، الذي عقد بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي لبرنامج الإمارات للذكاء الاصطناعي، بتتويج ثلاثة مشاريع ابتكارية فائزة من أصل 50 مشاركا من المبتكرين والطلبة وأصحاب المشاريع الناشئة.

وحصد مشروع "منظومة نقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل" المركز الأول، يليه مشروع "استمرارية النقل" ثانيا، ثم "منصة دعم القرار الذكي" في المركز الثالث.

وأوضح عبدالرحمن سيف النعيمي، مدير إدارة الحلول الرقمية في هيئة النقل بعجمان، أن الهاكاثون هدف على مدار يومين إلى استقطاب أفكار استثنائية قابلة للتطبيق، تركز على تعزيز تجربة المتعاملين، والتنبؤ بطلبات النقل، وأتمتة العمليات لرفع كفاءة منظومة النقل في الإمارة.

من جهتها، أكدت لطيفة الحمادي، رئيسة لجنة التحكيم لمشاريع الهاكاثون، أن الحدث شكل منصة تنافسية لتمكين الكفاءات والأجيال الشابة من ابتكار حلول عملية ترتقي بقطاع المواصلات.

وفي السياق ذاته، أشار سلطان العويس، أحد المشاركين وصاحب شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى دور الهاكاثون في بحث سبل دمج التقنيات الحديثة لتسريع إدارة شركات النقل والشحن وتطوير أنظمة ذكية لخدمة المتعاملين.

ويأتي تكريم المشاريع الفائزة ترجمة لجهود هيئة النقل بعجمان في دعم الابتكار والتحول الرقمي، وسعيها المستمر لبناء منظومة نقل ذكية ومرنة ومستدامة تلبي تطلعات المجتمع.