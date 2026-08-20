انطلاق الدورة الـ13 لمهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري 27 أغسطس

دبا الحصن 20 أغسطس/ وام / تنطلق في 27 أغسطس الحالي الدورة الـ13 من مهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن وتستمر لمدة 4 أيام في جزيرة الحصن بمشاركة واسعة من عدد من من المؤسسات الحكومية والشركات المتخصصة والأسر المنتجة، بهدف إبراز الموروث البحري الإماراتي ودعم استدامة الصناعات التقليدية وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة الشرقية.

ويُعد المهرجان منصة سنوية متخصصة في إحياء صناعة المالح وعلوم الصيد التقليدي، يجمع بين الحفاظ على الموروث الشعبي وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة الشرقية، ويجسد حرص المنظمين على صون الهوية الثقافية لدولة الإمارات، عبر إبراز المهن البحرية التي شكّلت جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية وحياة المجتمعات الساحلية.

وتتوزع أجنحة المهرجان لتشمل "سوق المالح الرئيسي"، وركناً مخصصاً للأسر المنتجة لعرض منتجاتها اليدوية والمأكولات الشعبية، إضافة إلى سوق المحاصيل الزراعية، وسوق المطاعم المحلية، كما يستضيف المهرجان منصات متخصصة لعرض أحدث معدات الصيد والمحركات والقوارب البحرية، بما يدعم فرص الشراكة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الدورة الحالية تولي اهتماماً خاصاً لتحويل الحرف البحرية التقليدية إلى فرص استثمارية للأجيال الشابة، من خلال التوسع في البرامج التدريبية وورش العمل التخصصية التي تربط ممارسات الصيد بمتطلبات الاستدامة البيئية، بهدف إيجاد بيئة تمكينية تُعزز القيمة المضافة لقطاع الأغذية والصناعات التقليدية.