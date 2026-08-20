شراكة مجتمعية بين بنك دبي الإسلامي وجمعية الفجيرة الخيرية لدعم 1000 طالب

الفجيرة في 20 أغسطس/ وام / تسلّمت جمعية الفجيرة الخيرية دعماً مالياً من بنك دبي الإسلامي لدعم 1000 طالب وذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين الجانبين، وحرص البنك على دعم المبادرات الإنسانية والتعليمية التي تسهم في تمكين الطلبة المحتاجين ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود بنك دبي الإسلامي الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في توفير الاحتياجات التعليمية للطلبة من الأسر المتعففة، بما يخفف الأعباء المالية عنهم ويهيئ لهم بيئة مناسبة لاستكمال تعليمهم.

وأعربت جمعية الفجيرة الخيرية عن شكرها وتقديرها لبنك دبي الإسلامي على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدة أن هذا الدعم سيكون له أثر إيجابي في مساندة الطلبة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الدراسية، بما يعزز فرصهم في التحصيل العلمي والنجاح.

وأكدت الجمعية أن مثل هذه الشراكات مع المؤسسات الوطنية تجسد قيم التكافل والتعاون المجتمعي، وتسهم في تحقيق رسالة الجمعية الهادفة إلى دعم الفئات المستحقة، خاصة في قطاع التعليم الذي يُعد استثماراً في مستقبل الأجيال.