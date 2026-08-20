جمارك دبي تسهل حركة شحنات إنسانية بقيمة 1.256 مليار دولار خلال 5 سنوات

دبي في 20 أغسطس / وام / سهلت جمارك دبي حركة شحنات إنسانية من وإلى الإمارة بقيمة إجمالية بلغت 1.256 مليار دولار أمريكي، عبر إنجاز 12,830 معاملة جمركية للصادرات والواردات الإنسانية خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025.

وأسهمت الدائرة بشكل فاعل في تسريع وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلى المناطق المتضررة حول العالم، معتمدة في ذلك على منظومة جمركية متطورة تجمع بين سرعة الإنجاز، ودقة الإجراءات، وتلبية متطلبات الأمن والامتثال، وذلك بالتعاون الوثيق مع مؤسسة "دبي الإنسانية" والشركاء الإستراتيجيين.

وشملت هذه الجهود تيسير صادرات إنسانية بقيمة 632.8 مليون دولار أمريكي، من خلال 6,299 معاملة وجهت إلى 167 دولة، مما يجسد الامتداد الدولي الواسع للعمليات المنطلقة من الإمارة.

وفي المقابل، سجلت الواردات الإنسانية قيمة بلغت 623.4 مليون دولار أمريكي، عبر 6,531 معاملة قادمة من 86 دولة، وهو ما يعكس مكانة دبي كمركز عالمي إستراتيجي لتجميع الإمدادات الإنسانية، وإدارتها، وإعادة توجيهها، وقاعدة رئيسية تدعم قدرة المنظمات الدولية على التحرك السريع والكفء عند وقوع الطوارئ.

وتبرز هذه النتائج دور جمارك دبي المحوري في منظومة الاستجابة الإنسانية عبر تسريع إجراءات التخليص، والإعفاءات الجمركية، وتعزيز التنسيق التشغيلي، بما يرفع من مستوى جاهزية الإمارة للاستجابة للأزمات والكوارث.

وأكد سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دعم حركة هذه الشحنات الإنسانية يترجم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى توظيف قدراتها المؤسسية واللوجستية لخدمة الإنسان، وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة الكوارث والأزمات.

وأوضح أن سرعة وصول المساعدات تعد عاملا حاسما في أوقات الأزمات، ولذا تعتبر جمارك دبي كفاءة إجراءاتها جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الإنساني، مشيرا إلى العمل الدؤوب مع "دبي الإنسانية" والشركاء لتسريع حركة الإمدادات الحيوية، بما يعكس قدرة دبي على تحويل كفاءتها المؤسسية واللوجستية إلى أثر إنساني ملموس يمتد إلى مختلف أنحاء العالم.

وقال إن الدائرة تواصل تطوير آليات عملها بمرونة وجاهزية تامة، لضمان التوازن بين سرعة الإنجاز ومتطلبات الأمن، مما يعزز موقع دبي كنقطة انطلاق موثوقة للإغاثة، ويسهم في اختصار زمن الاستجابة لدعم وصول المساعدات وقت الحاجة الماسة إليها.

وتتزايد أهمية هذا الدور الجمركي في ظل التحديات الإنسانية المعقدة الناجمة عن النزاعات، والكوارث الطبيعية، والطوارئ الصحية، حيث يمثل الوقت عنصرا فارقا في فاعلية الإغاثة ووصول الاحتياجات الأساسية للمتضررين.

وتطبق جمارك دبي آليات مرنة للتعامل مع الطبيعة الاستثنائية للشحنات الإغاثية، تشمل تسريع إجراءات التخليص، وتيسير الإعفاءات الجمركية، والتنسيق الدقيق بشأن التصنيف والتعرفة، إلى جانب التعاون التشغيلي المستمر مع "دبي الإنسانية" والشركاء الإستراتيجيين.

ويسهم هذا التكامل الإستراتيجي في تحويل الدعم الحكومي إلى قدرة تشغيلية قوية، جاعلا من العمل الجمركي مكونا رئيسيا في سلسلة الاستجابة الإنسانية، بدءا من استقبال الشحنات ومرورا بانتقالها من مراكز التخزين والتجميع في دبي، وصولا إلى وجهاتها النهائية، حيث تمثل الشراكة بين الجانبين ركيزة أساسية تجمع بين البنية اللوجستية، والخبرات الإغاثية المتخصصة، والقدرات الجمركية المؤهلة.

وتحرص جمارك دبي على ضمان تحقيق التوازن الدقيق بين سرعة إنجاز معاملات الشحنات الإنسانية والالتزام الصارم بمتطلبات الأمن والرقابة والامتثال، لاسيما عند التعامل مع الشحنات ذات الطبيعة الحساسة كالأدوية والمعدات الطبية.

ويجسد هذا النهج تطور دور العمل الجمركي من مجرد تنفيذ إجراءات تنظيمية إلى الإسهام الفعلي في انسيابية حركة الإمدادات الإنسانية، عبر توظيف الأنظمة الذكية، والتنسيق المؤسسي، والجاهزية التشغيلية، لتوفير بيئة آمنة للمنظمات الإنسانية.

وتعكس نتائج الأعوام الخمسة نجاح نموذج إماراتي متكامل يستثمر موقع دبي الإستراتيجي، ومنافذها الجوية والبحرية، وبنيتها التحتية المتقدمة وشبكاتها اللوجستية، إلى جانب كفاءة أنظمتها الجمركية وشراكاتها مع المؤسسات الإنسانية، مما يعزز استمرارية سلاسل الإمداد في الظروف الاستثنائية ويدعم جهود دولة الإمارات الرائدة في الاستجابة للطوارئ الإنسانية.