مجمع الشارقة للفضاء والفلك يختتم مخيم "الاستكشاف الكوني 2026"

الشارقة في 20 أغسطس/ وام / اختتم مجمع الشارقة للفضاء والفلك التابع لجامعة الشارقة مخيم "الاستكشاف الكوني 2026"، الذي، أقيم تحت شعار "اكتشف، ارصد، ابتكر"، بهدف نشر المعرفة العلمية وتعزيز شغف الأجيال الناشئة بعلوم الفضاء والفلك، من خلال تجربة علمية وتفاعلية جمعت بين الرصد الفلكي والاستكشاف والتكنولوجيا.

وأتاح المخيم للمشاركين التعرّف إلى عدد من المفاهيم في علوم الفلك والكونيات وهندسة الفضاء، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، بما أسهم في تنمية مهارات الملاحظة والتفكير العلمي، وتعزيز روح الاستكشاف والابتكار.

وتضمّن برنامج المخيم مجموعة من الورش والأنشطة العلمية والتطبيقية، تعرّف خلالها المشاركون إلى الشمس وخصائص الضوء وأساليب الرصد الشمسي الآمن، إلى جانب استكشاف المجرات وتطور الكون وتمددّه.

وتناول علوم وهندسة الفضاء من خلال تجربة تطبيقية لتصميم نموذج لقمر صناعي مخصص للمراقبة والاستشعار عن بُعد، أتاحت للمشاركين التعرّف إلى تطبيقات الأقمار الصناعية وأهميتها العلمية والتقنية، وخوض تجربة عملية عززت فهمهم للمفاهيم العلمية التي تناولها المخيم.

وقالت فاطمة محمد الخاطري، مديرة قبة الشارقة الفلكية، إن المخيم شكّل تجربة تعليمية متكاملة أتاحت للمشاركين فرص التعلّم والاستكشاف في بيئة علمية تفاعلية، مؤكدةً أهمية هذه البرامج في تنويع أساليب التعلّم، وتوسيع مدارك الأجيال الناشئة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف ميولهم واهتماماتهم العلمية.

وشهد المخيم عرضا خاصا في قبة الشارقة الفلكية بعنوان "رحلة بزاوية 360 درجة في استكشاف الفضاء"، خاض خلاله المشاركون تجربة غامرة في رحاب الكون، تعرّفوا خلالها إلى جوانب مختلفة من استكشاف الفضاء، مع تسليط الضوء على أبرز إنجازات دولة الإمارات في هذا المجال.