هيئة تنمية المجتمع بدبي تتعاون مع مركز باحثي الإمارات لتعزيز البحوث الاجتماعية

دبي في 20 أغسطس/ وام / أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن شراكة مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات لتعزيز التعاون البحثي والمعرفي في مجال التنمية الاجتماعية بما يدعم تطوير البحوث والدراسات والسياسات والإستراتيجيات الاجتماعية ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.

وتأتي هذه الشراكة ضمن توجهات الهيئة لقيادة منظومة اجتماعية متكاملة قائمة على المعرفة والبيانات وتوظيف الأدلة في تطوير القطاع الاجتماعي وتعزيز قدرتها على استشراف التحولات المجتمعية والاستجابة لها بشكل استباقي من خلال تنفيذ الدراسات والمسوح ذات الأولوية وإنتاج التحليلات والمؤشرات والتقارير التي تعزز فهم احتياجات الأفراد والأسر وتدعم تطوير سياسات وبرامج وخدمات أكثر استجابة بما يسهم في تحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وتشمل الشراكة إجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة ونشر مخرجاتها في المجلات العلمية المحكمة وتطوير منهجيات البحث الاجتماعي وفق أفضل الممارسات وبناء القدرات البحثية للكوادر الوطنية إلى جانب إعداد ملخصات السياسات ولوحات المؤشرات ودعم اعتماد المرصد الاجتماعي كمركز بحثي متخصص. وكخطوة أولى سيتم إطلاق سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة في البحث العلمي لتعزيز الثقافة البحثية داخل الهيئة وترسيخ توظيف البيانات والأدلة في تطوير السياسات والبرامج والخدمات الاجتماعية.

وأكدت شيخة الجرمن المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن بناء منظومة معرفية متقدمة يشكل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير القطاع الاجتماعي وتعزيز جاهزيته للمستقبل مشيرة إلى أن الشراكة مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات تسهم في ترسيخ منهجيات البحث المبني على الأدلة وتوظيف مخرجات الدراسات في تطوير أطر عمل وبرامج اجتماعية أكثر استباقية وفاعلية.

وأضافت الجرمن أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المعرفة والخبرة التطبيقية بما يدعم إنتاج رؤى وتحليلات اجتماعية تسهم في تطوير الحلول والخدمات وتعزز قدرة منظومة العمل الاجتماعي على الاستجابة للتحولات المجتمعية وتحقيق أثر مستدام يرتقي بجودة الحياة في دبي.