"أوبر" تتيح مركبات "بايدو" ذاتية القيادة في دبي

دبي في 20 أغسطس / وام / أتاحت شركة "أوبر تكنولوجيز" مركبات "Apollo Go" ذاتية القيادة بالكامل التابعة لشركة "بايدو" للركاب عبر منصتها في دبي اعتبارا من اليوم، لتصبح الإمارة أول سوق يشهد دخول هذه الشراكة الإستراتيجية حيز التنفيذ الفعلي، في حين تتولى شركة "نيو هورايزون للنقل الفاخر" مهام تشغيل هذه المركبات.

وأوضحت "أوبر" أن الركاب في دبي بات بإمكانهم استخدام مركبات "Apollo Go" عند طلب رحلاتهم عبر خدمتي "UberX" و"Uber Comfort"، أو من خلال اختيار خيار المركبة ذاتية القيادة "Autonomous" المتوفر في التطبيق لزيادة فرص مطابقة الرحلات.

وتتاح هذه الخدمة في مرحلتها الأولى ضمن مناطق محددة تشمل أم سقيم وجميرا، مع وجود خطط لتوسيع نطاق منطقة التشغيل مستقبلا.

وتعتمد الخدمة الجديدة على الجيل السادس من مركبات "Apollo Go RT6"، وهي مركبات "روبوتاكسي" كهربائية بالكامل مصممة للعمل دون سائق، حيث تتسع كل مركبة لثلاثة ركاب كحد أقصى، وجرى تزويدها بأكثر من 30 مستشعرا لرصد البيئة المحيطة ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي.

وأكدت "أوبر" في هذا السياق أن جميع المركبات ذاتية القيادة العاملة على شبكتها، بما فيها مركبات "Apollo Go"، تلتزم بإرشادات السلامة المعتمدة من الشركة قبل تشغيلها.

وقال سارفراز ماريديا، الرئيس العالمي لقسم التوصيل باستخدام وسائل التنقل ذاتية القيادة في "أوبر"، إن الشراكة مع "بايدو" تمثل خطوة مهمة ضمن خطط التوسع في مجال التنقل الذاتي عالميا، موضحا أن إطلاق الخدمة في دبي يجسد أول تطبيق فعلي لرؤية الشركة متعددة الشركاء، ويعكس الدور الحيوي لتكنولوجيا القيادة الذاتية في تسريع التحول نحو مستقبل يعتمد على المركبات الكهربائية والتنقل المشترك في مختلف الأسواق العالمية.

واعتبر نان يانغ، نائب رئيس "بايدو" والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية، أن هذا الإطلاق يشكل محطة رئيسية في الشراكة المتنامية مع "أوبر" انطلاقا من دبي، التي أصبحت أول مدينة تنجح فيها الشركة بإرساء نموذج مزدوج يجمع بين خدمات نقل الركاب ذاتية القيادة المدارة ذاتيا وتلك القائمة على الشراكات الدولية، معربا عن سعادته بإتاحة وسيلة تنقل متطورة للركاب في الإمارة.

تجدر الإشارة إلى أن مركبات "Apollo Go"، وفقا لبيانات "بايدو"، تعمل حاليا في 28 مدينة حول العالم، ونجحت في قطع مسافة تتجاوز 350 مليون كيلومتر، منها أكثر من 240 مليون كيلومتر بنظام القيادة الذاتية الكاملة دون أي تدخل بشري.