وزارة التغير المناخي والبيئة تختتم برنامجاً لتأهيل الطلاب في الثروة الحيوانية وصناعات الألبان بالشارقة

الشارقة في 20 أغسطس/ وام / اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، مسار "الثروة الحيوانية والصناعات التحويلية" ضمن النسخة الثالثة من برنامج "مستديم"، الذي استمر أربعة أيام في مزرعة ومصنع مليحة للألبان بالشارقة، بمشاركة طلبة من الصفوف السادس إلى الثامن.

وهدف المسار إلى تعريف الطلبة بمنظومة الثروة الحيوانية والإنتاج الغذائي، وتنمية معارفهم في مجالات إدارة القطيع والرعاية البيطرية والأمن الحيوي وجودة الأغذية وتصنيع الألبان، إلى جانب تحفيزهم على ابتكار حلول للتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والاستدامة.

وشهد اليوم الختامي حضور سعادة مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين والخبراء من الوزارة ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة ومزرعة ومصنع مليحة للألبان، حيث اطلعوا على العروض النهائية التي قدمتها الفرق الطلابية ومشاريعها الابتكارية.

وأكد سعادة مروان عبدالله الزعابي أن الاستثمار في تأهيل الشباب وتعزيز معارفهم العلمية والتقنية في مجالات الإنتاج الحيواني والغذائي يمثل ركيزة أساسية لدعم استدامة منظومة الأمن الغذائي الوطنية، مشيراً إلى أن برنامج «مستديم» يجسد توجه دولة الإمارات نحو تمكين الأجيال الناشئة وإعداد كفاءات قادرة على التعامل مع تحديات المستقبل.

وأكد ارحمه الشامسي، مدير إدارة الخدمات المساندة في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، أهمية المبادرة في تعريف الطلبة بمقومات القطاع الحيواني وأحدث ممارساته، مشيراً إلى أن التجارب الميدانية أسهمت في تحويل المعرفة النظرية إلى مهارات عملية وتعزيز قدرات الطلبة على الابتكار.

وتضمن المسار جولات ميدانية وتطبيقات عملية تناولت إدارة القطيع والرعاية البيطرية والأمن الحيوي والتغذية وجودة الحليب ومراحل تصنيعه، إلى جانب عدد من التحديات التفاعلية التي أتاحت للطلبة تطبيق ما تعلموه وتطوير أفكار ومشاريع مبتكرة.

ومن المقرر تنظيم هاكاثون لتطوير مشاريع الفرق الطلابية، واستعراضها ضمن فعاليات النسخة الثالثة من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي» العام المقبل، بما يعزز إسهام الشباب في دعم الأمن الغذائي والاستدامة.

ويأتي المسار ضمن النسخة الثالثة من برنامج "مستديم"، إلى جانب مسار "اكتشاف البيئة البحرية" الذي أُقيم في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، بهدف تزويد الشباب الإماراتي بالمعارف والخبرات العملية في القطاعات البيئية والحيوية.