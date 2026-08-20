نتائج إيجابية لمنتخب الإمارات في منافسات بطولة العالم للفروسية

آخن – ألمانيا في 20 أغسطس/ وام/ اختتم منتخب الإمارات لقفز الحواجز مشاركاته في أولى منافسات بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية، بمدينة آخن الألمانية، المقامة حتى الأحد المقبل بنتائج إيجابية.

وجاءت مشاركة المنتخب إيجابية في الجولة الأولى برصيد 15 نقطة جزاء في مركز ما زال يمكنه الانطلاق منه ضمن الأفضل على مستوى 31 منتخباً في بطولة العالم، خلف المنتخب الألماني متصدر أولى منافسات الفرق بمجموع 3.48 نقطة.

ويمثل منتخب الإمارات حسب تسلسل مشاركتهم، الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم، والجواد "كورنيت إكس إل"، والفارس حميد عبد الله خليفة المهيري مع "فونستي فد هيفنك"، والفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع "إنجوي دي لا مور" ثم الفارس سالم أحمد السويدي مع الجواد "فلونفلون".

وأحرز المرزوقي مركزاً متقدماً على صهوة الجواد "إنجوي دي لا مور"، محققاً المركز العاشر في المنافسة التي شارك فيها 145 فارساً وفارسة من نخبة فرسان القفز حول العالم.

واختتم المرزوقي الجولة دون خطأ في 72.62 ثانية بينما كان زمن المتصدر الفارس الفرنسي جولين إبيلارد 70.60 ثانية، ونال به جائزة المركز الأول 33.000 يورو، من جملة 100.000 يورو جوائز المنافسة الافتتاحية.

بدورها، أنهت الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم مع "كورنيت إكس إل"، الجولة بمجموع زمن بلغ 83.42 ثانية بعد إضافة 4 ثوان بسبب إسقاط حاجز واحد، بينما أكمل الفارس سالم أحمد السويدي الجولة في 85.76 ثانية مع الجواد "فلونفلون"، كما أنهى الفارس حميد عبد الله خليفة المهيري، الجولة بمجموع زمن بلغ 92.83 ثانية مع "فونستي فد هيفنك".

وعبرت الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم عن رضاها بمستوى الأداء في المنافسة، وقالت إن إسقاط حاجز واحد في بداية مشاركتها تسبب في تراجع المركز الذي أحرزته، برغم محافظتها على الأداء دون خطأ في بقية مسار المنافسة.

وأشار الفارس عمر المرزوقي إلى أن الخطوة الأهم حالياً بطولة الفرق، وتحقيق هدف الفريق في التأهل معه ضمن الـ 10 منتخبات الأولى إلى أولمبياد 2028.

وفي سياق متصل، أقيمت اليوم الجولة الأولى من المنافسة الثانية، والتي تعد المحطة الأساسية في تحديد ترتيب المنتخبات والفرسان المتأهلين إلى الجولة الثانية، وتجرى منافساتها بنظام جولتين في يومين، حيث الجولة الأولى اليوم، والثانية يوم غد الجمعة، ويشارك منتخب الإمارات في هذه المنافسة بهدف حجز موقعه ضمن أفضل 10 منتخبات (توب 10)، مع استمرار فرسانه في المنافسة على مستوى الترتيب الفردي.

وتقتصر المشاركة في الجولة الأولى اليوم على الفرسان والخيول الذين شاركوا في المنافسة الأولى أمس الأربعاء، ويتأهل عبرها إلى الجولة الثانية أفضل 10 منتخبات بعد انتهاء الجولة الأولى، إضافة إلى أي منتخب يتساوى في الأخطاء مع صاحب المركز العاشر، وأفضل 60 فارساً في الترتيب الفردي، بجانب المتعادلين في المركز الستين، بناءً على مجموع الأخطاء المحتسبة في المنافسة الأولى أمس، والجولة الأولى من المنافسة الثانية اليوم.