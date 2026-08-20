"مالية الفجيرة" تحصل على الاعتماد الذهبي في إدارة الأفكار والابتكار

الفجيرة في 20 أغسطس/ وام/ حصلت الدائرة المالية بحكومة الفجيرة، على شهادة التميز في إدارة الأفكار والابتكار المستوى الذهبي من مؤسسة آيدياز البريطانية، لتصبح أول جهة حكومية محلية في إمارة الفجيرة تحصل على هذا الاعتماد، وهي منظمة عالمية مقرها المملكة المتحدة، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وإدارة الأفكار داخل المؤسسات.

وجاء الحصول على الاعتماد بناءً على تقييم شامل أجرته المؤسسة ، اشتمل على مقارنة نهج الدائرة المالية بالفجيرة في إدارة الأفكار والابتكار بأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تقييم نقاط القوة والإنجازات ومستوى نضج منظومة الابتكار المؤسسي.

كما أخذ التقييم في الاعتبار آليات الدائرة في الاستفادة من التجارب والممارسات التطويرية، وقدرتها على تطوير الخطط والبرامج الداعمة للابتكار وتحويل الأفكار إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها "التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية"، وينسجم مع رؤيتها:"نحو ريادة وابتكار في استدامة الموارد المالية لجعل إمارة الفجيرة نموذجاً يُحتذى به".

وأكد سعادة علي مصطفى محمد، مدير عام الدائرة المالية بحكومة الفجيرة، أن الحصول على الاعتماد الذهبي يعكس توجه الدائرة نحو ترسيخ التميز والابتكار ضمن منظومة العمل المؤسسي.

وأكدت سعادة مريم المطروشي، نائب المدير العام للدائرة المالية، أن الدائرة عملت على تطوير منظومة متكاملة لإدارة الأفكار والابتكار، وقالت:"حرصنا على أن تكون منظومة الابتكار جزءاً من العمل المؤسسي اليومي، بدءاً من تشجيع الموظفين على طرح الأفكار، مروراً بتقييمها وتطويرها، ووصولاً إلى تحويل الأفكار ذات القيمة إلى مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ والقياس".

وأضافت:" يأتي هذا الإنجاز في إطار حرصنا على دعم توجهات حكومة إمارة الفجيرة نحو تطوير نموذج حكومي أكثر جاهزية للمستقبل وقدرة على تحقيق قيمة مستدامة، وأن الحصول على المستوى الذهبي يمثل دليلا على ما وصلت إليه الدائرة من نضج في إدارة الابتكار، ويشكل دافعاً لمواصلة التطوير وتعزيز ارتباط الابتكار بالأهداف الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء واستدامة الموارد المالية وتطوير منظومة العمل المالي الحكومي ،ونتائج الأداء المؤسسي، بما يدعم ثقافة التميز والتحسين المستمر".