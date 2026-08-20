"الرقابة المالية بدبي" تعلن نتائج التقييم الخارجي لجودة التدقيق الداخلي في شرطة دبي

دبي في 20 أغسطس /وام/ أعلن جهاز الرقابة المالية بدبي، نتائج التقييم الخارجي لجودة وظيفة التدقيق الداخلي في القيادة العامة لشرطة دبي، والذي أسفر عن حصولها على تصنيف "متوافقة بشكل عام" .

وقال عامر القرقاوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرقابة المالية بدبي، إن حصول وظيفة التدقيق الداخلي في شرطة دبي على التصنيف، يمثل مؤشرا على نضج ممارسات التدقيق الداخلي وفاعلية تطبيق المعايير المهنية الدولية، ويجسد الاهتمام بتعزيز دور التدقيق الداخلي كشريك استراتيجي في دعم الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي واستدامة التطوير والتحسين.

وأضاف أن الجهاز يواصل تقديم خدمات تقييم الجودة الخارجي للجهات الخاضعة لرقابته، انطلاقا من دوره في دعم التطوير المستمر لوظائف التدقيق الداخلي وتمكينها من تبني أفضل الممارسات المهنية، بما يعزز كفاءة منظومات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر ويسهم في ترسيخ ثقافة التميز والشفافية في العمل الحكومي.

وأكد العقيد الدكتور خبير مشعل الزرعوني، مدير مكتب التدقيق الداخلي في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل المعايير العالمية للتدقيق الداخلي والتوافق مع أفضل الممارسات المهنية، مشيدا بالتعاون المستمر مع جهاز الرقابة المالية بدبي في الارتقاء بجودة وفاعلية أعمال التدقيق الداخلي وتطوير منهجيات العمل ومواءمتها مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.