الداخلية تشارك في اجتماع لمسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون

أبوظبي في 20 أغسطس/ وام/ شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، في الاجتماع الـ28، لمسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقدته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

ترأس وفد الوزارة في الاجتماع، العميد ركن حميد سالم النقبي، مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بالإنابة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك في مجال تطوير أعمال المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتعزيز أساليب التأهيل والإصلاح، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي والارتقاء بممارسات المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول المجلس.

كما تناول الاجتماع المقترحات المتعلقة بفعالية الأسبوع الخليجي الموحد للنزيل، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.