"صيف الإمارات" يختتم فعالياته في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة

الفجيرة في 20 أغسطس/ وام/ اختتمت اليوم، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، فعاليات مهرجان "صيف الإمارات" 2026، تحت شعار "صيفنا طاقة وطن"، والذي نظمته وزارة الرياضة، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

وأقيم المهرجان، من 3 إلى 20 أغسطس الجاري، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، واتحادات الريشة الطائرة والخماسي الحديث والقوس والسهم .

وشهد اليوم الختامي تكريم الفئات المختلفة .

وأكد سعادة سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن المهرجان حقق نجاحا لافتا، بدعم وزارة الرياضة، وتعاون الشركاء، معربا عن تقديره لنادي الفجيرة للشطرنج، وأولياء الأمور وجميع المشاركين، والمنظمين والمدربين على المشاركة الإيجابية في دعم نجاحه.

وأشار إلى أن المهرجان بتميزه ونجاحه، يمثل دافعا كبيرا نحو رؤية أكبر في الأعوام المقبلة، لتطويره، وتنظيمه في عدد من إمارات الدولة، لتحقيق تجارب تفاعلية تسهم في بناء مجتمع صحي، تماشيا مع رؤية "نحن الإمارات 2031" لبناء المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً.