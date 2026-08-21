"مايكرون" تستثمر 10 مليارات دولار في رقائق الذاكرة

واشنطن في 21 أغسطس/وام/ أعلنت شركة "مايكرون تكنولوجي" الأمريكية لصناعة الرقائق، الخميس، اعتزامها إنشاء مركز "ميكرون ريسيرش لابس" لأبحاث وتطوير رقائق الذاكرة في "بويز" بولاية أيداهو، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

ويركز المركز على تطوير تقنيات رقائق الذاكرة المتقدمة، وهياكل الحوسبة، وتغليف أشباه الموصلات، وعمليات التصنيع المستقبلية، لتلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الشركة أن المركز سيربط الباحثين بالجامعات والمؤسسات الحكومية والشركات الناشئة وشركاء الصناعة حول العالم، ومن المقرر بدء أعمال البناء العام المقبل، على أن يستوعب مئات الباحثين.

وتأتي الخطوة ضمن خطة "مايكرون لاستثمار" 250 مليار دولار في منشآت التصنيع والبحث والتطوير بالولايات المتحدة، بما يسهم في توفير أكثر من 90 ألف وظيفة.

-خلا-