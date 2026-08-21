الرقائق الاليكترونية ترفع صادرات كوريا بنسبة 56%

سيؤول في 21 أغسطس /وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 56% خلال أول 20 يوما من أغسطس الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بفضل صادرات الرقائق الإلكترونية.

وأظهرت بيانات أصدرتها اليوم وكالة الجمارك الكورية أن صادرات البلاد بلغت 55.2 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 أغسطس،حيث سجلت شحنات أشباه الموصلات مستوى قياسياً جديدًا.

وارتفعت الواردات بمقدار 19% على أساس سنوي إلى 41.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 14 مليار دولار.

وأشارت وكالة الجمارك إلى أن متوسط الصادرات اليومية خلال هذه الفترة ارتفع بنسبة 61.5% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 3.94 مليار دولار . وبحسب القطاع، تضاعفت صادرات الرقائق الإلكترونية ثلاث مرات تقريبًا لتصل إلى 26 مليار دولار ، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة، وشكّلت صادرات الرقائق 47.2% من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 22.5 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

-خلا-