الدولار يتجه لخسارة أسبوعية و"بتكوين" قرب أعلى مكاسبها في عامين ونصف

سنغافورة في 21 أغسطس/وام/ تذبذب أداء الدولار في التعاملات المبكرة اليوم في طريقه لتكبد ⁠خسارة أسبوعية .

ومع تراجع الدولار، استقر اليورو قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر وبلغ في أحدث التعاملات 1.1685 ‌مقابل العملة الأمريكية في ⁠طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بواحد بالمئة.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي ⁠يتجاوز 0.8 بالمئة، وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس ​أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات ⁠أخرى، في أحدث التعاملات 98.82 مقتربا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

واقترب الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في ستة أشهر مرتفعا 0.08 ‌بالمئة إلى 1.3643 دولار ليحقق مكاسب 0.8 بالمئة منذ بداية

الأسبوع. وارتفع الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.7123 دولار، وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.5957 دولار في طريقه لتحقيق ارتفاع أسبوعي يزيد على واحد بالمئة. إلا أن الين تراجع 0.05 بالمئة إلى 159.12 مقابل الدولار، لتتواصل الضغوط عليه بسبب الفوارق الكبيرة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

و فيما يخص العملات المشفرة سجلت " بتكوين" اليوم أعلى ​مستوى لها في أكثر من شهرين، وصعدت في أحدث التداولات 1.6 بالمئة عند ⁠73823.43 دولار، في طريقها لتحقيق ارتفاع أسبوعي بنسبة 17 بالمئة، وهو ما سيكون أكبر مكاسب لها في سنتين ونصف السنة.

-خلا-