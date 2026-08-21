كندا والولايات المتحدة تقتربان من التوصل لاتفاق تجاري

واشنطن في 21 أغسطس /وام/ أعلن مسؤول كندي كبير أن بلاده والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يساعد في تخفيف الرسوم الجمركية والرسوم المضادة القائمة منذ أشهر.

وقال دومينيك لوبلان الوزير المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة عقب لقائه بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ​في واشنطن "نحن قريبون جدا ، نواصل إحراز تقدم ​وسنبقى هنا ونقوم بالعمل اللازم".

ويحاول الجانبان التوصل لاتفاق قبل موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة

50 بالمئة على سلع كندية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار .

ويتوقع أن ⁠يخفض الاتفاق المقترح الرسوم الجمركية الأساسية على المركبات المصنعة في كندا إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة، والرسوم على الصلب والألمنيوم الكنديين إلى ⁠النصف لتصل إلى 25 ​بالمئة.

-خلا-