ارتفاع أسعار النفط و"برنت" عند 93.82 دولار للبرميل

سنغافورة في 21 أغسطس /وام/ شهدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، ارتفاعاً طفيفاً للغاية متجهة لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي .

و ارتفعت العقود الآجلة لخام " برنت" أربعة سنتات إلى 93.82 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 بالمئة في الجلسة الماضية.

​وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 86.78 دولار للبرميل بعد مكاسب 2.3 بالمئة

أمس .

و على مدى الأيام الخمسة الماضية، ارتفع سعر "برنت" بأكثر من سبعة بالمئة ، والخام الأمريكي بما يزيد على ثمانية بالمئة ليصلا

إلى أعلى مستوياتهما ‌منذ 24 ⁠يوليوالماضي .

-خلا-