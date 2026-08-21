"بنات الإمارات" يحقق فوز عريضا على "ماستر" في التصفيات الآسيوية لكرة القدم

قرشي - أوزبكستان في 21 أغسطس/ وام/ حقق نادي بنات الإمارات، فوزاً كبيراً على فريق ماستر من لاوس بنتيجة 9-0، مساء أمس، على الملعب المركزي في قرشي بأوزبكستان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم 2026-2027.

وفرض الفريق الإماراتي سيطرته على مجريات اللقاء، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف، قبل أن يعزز تفوقه بإضافة ستة أهداف في الشوط الثاني، ليحصد أول انتصاراته في البطولة.

وسجل أهداف بنات الإمارات كل من صابرين ماماي “3 أهداف”، وإليزابيث فورشو “هدفين”، وصالحة راشد، وشجون الشح، وإيزابيلا دا سيلفا، إضافة إلى هدف عكسي سجله فريق ماستر في مرماه.

وتتم تنظيم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي ماستر مع كلية رويال ثيمبو من بوتان، فيما يواجه بنات الإمارات فريق ناساف الأوزبكي متصدر المجموعة.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز ناساف على ماستر بنتيجة 11-0، وتعادل بنات الإمارات مع كلية رويال ثيمبو 1-1.

ويتأهل إلى دور المجموعات متصدر كل مجموعة من المجموعات الست في الدور التمهيدي، لينضم إلى الأندية الستة الأعلى تصنيفاً في البطولة.