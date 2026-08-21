الاتحاد الآسيوي يعلن تفاصيل قرعة تصفيات كأس آسيا للناشىين بمشاركة منتخب الإمارات

كوالالمبور في 21 أغسطس/ وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن إجراء قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً "أوزبكستان 2027"، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الخميس المقبل.

وأكد الاتحاد، في بيانه، أن التصفيات ستشهد مشاركة 35 منتخباً، يتم توزيعها خلال القرعة على 7 مجموعات تضم كل منها 5 منتخبات، لخوض منافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، خلال الفترة من 8 إلى 20 نوفمبر 2026.

ويشارك منتخب الإمارات للناشئين، ضمن قائمة المنتخبات المتنافسة على بطاقات التأهل إلى النهائيات، حيث سيكون ضمن القرعة التي تحدد مسار التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية.

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات السبع إلى النهائيات، لينضموا إلى 9 منتخبات آسيوية ضمنت تأهلها المباشر بعد مشاركتها في كأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2026، وهي أستراليا، والصين، واليابان، وجمهورية كوريا، وقطر، والسعودية، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وفيتنام.

ويسعى 13 منتخباً إلى الظهور للمرة الأولى في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، وهي بوتان، وبروناي دار السلام، وكمبوديا، والصين تايبيه، وغوام، ولبنان، والمالديف، ومنغوليا، وجزر ماريانا الشمالية، وفلسطين، والفلبين، وسريلانكا، وماكاو الصين.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة إلى خمسة مستويات، إضافة إلى مستوى خاص بالمنتخبات المستضيفة، وفق نظام نقاط يعتمد على التصنيف النهائي للمنتخبات خلال النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة.

وضمت قائمة المنتخبات المستضيفة كلاً من تايلاند، والإمارات، وعُمان، وماليزيا، وميانمار، ولاوس، وقيرغيزستان.