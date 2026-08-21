"الإمارات للدراجات" وصيفا للمرحلة الأولى من طواف ألمانيا

برلين في 21 أغسطس/ وام/ حل المكسيكي إسحاق ديل تورو، دراج فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية في المركز الثاني بالمرحلة الأولى من طواف ألمانيا، والتي توج بها أمس الفرنسي لويس باري دراج فريق فيمسا ليزآ بايك.

وجاء تورو ثانيا بفارق 16 ثانية عن باري، الذي حسم الفوز عقب هجوم ناجح في الكيلومترات الأخيرة.

وبادر ديل تورو، الذي دخل المرحلة مرتدياً قميص المتصدر بعد فوزه بالمرحلة التمهيدية، إلى قيادة مجموعة المطاردة ومحاولة تقليص الفارق مع باري، إلا أن الدراج الفرنسي نجح في الحفاظ على تقدمه، فيما أظهر ديل تورو سرعة كبيرة في الأمتار الأخيرة، ليتفوق على منافسيه ويخطف المركز الثاني.

ورفع ديل تورو رصيده إلى المركز الثاني في الترتيب العام، بفارق 9 ثوانٍ عن المتصدر باري، بينما جاء الإيطالي جوليو تشيكوني، دراج فريق ليدل-تريك، في المركز الثالث بفارق 18 ثانية عن الصدارة.