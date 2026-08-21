" نوخذة أبوظبي" يختتم فعالياته بتكريم البحارة المميزين وأصحاب الهمم

أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ اختتمت مساء أمس فعاليات برنامج " نوخذة أبوظبي"، 2026 التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، خلال الفترة من 13 يوليو الماضي إلى 20 أغسطس الجاري في كل من في أبوظبي والمرفأ وجزيرة دلما، بمشاركة نحو 300 بحار وبحارة من بينهم فئة أصحاب الهمم.

وتضمن الحفل الختامي، الذي أقيم على شاطئ نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عروضاً ميدانية للمشاركين، جسدت المهارات المكتسبة خلال فترة البرنامج، وتضمنت السباحة والشراع الحديث والشراع التراثي، إلى جانب استعراض مجموعة من المعارف والمهارات المرتبطة بالبيئة البحرية، والموروث البحري الإماراتي.

وتم تكريم 24 بحارا من المميزين في فئتي المحامل الشراعية والشراع الحديث، تقديراً لالتزامهم ومهاراتهم خلال فترة التدريب، وحرصهم على إظهار أفضل المستويات في الرياضات البحرية، إضافة إلى المشاركين من فئة أصحاب الهمم، فيما شارك في تكريمهم النوخذة جمعة حثبور الرميثي، والنوخذة محمد صابر المزروعي.

وأكد سعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، أن "نوخذة أبوظبي" يجسد حرص المجلس على إطلاق مبادرات نوعية تستثمر أوقات الشباب خلال العطلة الصيفية، وتعزز ارتباطهم بالهوية الوطنية والموروث البحري الإماراتي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على التراث الوطني، وترسيخه لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف أن البرنامج يمثل منصة متكاملة لإعداد وتأهيل جيل جديد من النواخذة عبر الجمع بين التدريب العملي والتأهيل المعرفي، بما يسهم في بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية القادرة على مواصلة مسيرة الرياضات البحرية التراثية، مشيراً إلى أن تنظيمه في أبوظبي والمرفأ وجزيرة دلما يعكس الحرص على توسيع نطاق الاستفادة، والوصول إلى مختلف مناطق الإمارة.

حضر حفل الختام، سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة محمد سعيد القبيسي، مدير عام قطاع النزاهة ومكافحة الفساد في جهاز أبوظبي للمحاسبة، وسالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبيد المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث، والكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، وسالم الراشدي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

وحضر الفعاليات، حسين الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وماجد عبدالله المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبدالخالق العامري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سرح.