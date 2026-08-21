تعاون بين "التعليم الخاص" بعجمان و"إيتيو" لتعزيز جودة التعليم

عجمان في 21 أغسطس/ وام/ وقع مكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان، اتفاقية تعاون مع شركة "إيتيو - Etio "، المتخصصة عالمياً في ضمان جودة التعليم، وتحسين أداء المدارس، وذلك لتنفيذ برنامج شامل؛ لبناء القدرات ودعم مسيرة التحسين المستمر، في المدارس الخاصة بالإمارة، بما يتماشى مع إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في الدولة.

ويستفيد من البرنامج أكثر من 1000 مشارك من القيادات المدرسية والكوادر التعليمية والإدارية في 50 مدرسة خاصة بإمارة عجمان، من خلال سلسلة من البرامج التدريبية وجلسات التطوير المهني المتخصصة.

وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز قدرات القيادات المدرسية، والقيادات الوسطى، والمعلمين والتربويين، من خلال برامج تدريبية وتطويرية عملية، تركز على عدد من المحاور الرئيسة، تشمل التقييم الذاتي للمدرسة، وخطط تحسين المدارس، وتطوير ممارسات التعليم والتعلم، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، إلى جانب تعزيز الجاهزية، لمتطلبات الرقابة والامتثال وضمان الجودة.

وقالت سعادة عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان، إن الاتفاقية، تأتي في إطار حرص المكتب، على الاستثمار في الكفاءات والكوادر التربوية؛ باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التميز والاستدامة في القطاع التعليمي، مؤكدة أن الشراكة مع "إيتيو"، تمثل خطوة مهمة، نحو تمكين المدارس الخاصة من تطوير قدراتها المؤسسية والتعليمية، وتعزيز ممارسات التحسين المستمر؛ بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم، وتجربة الطلبة ومخرجاتهم.

وسينفذ البرنامج، من خلال مزيج من البرامج التدريبية واسعة النطاق، وجلسات التطوير المهني المتخصصة، بما يتيح للمدارس، الحصول على دعم عملي وموجه وفق احتياجاتها، ويسهم في تطوير عمليات التقييم الذاتي، وإعداد خطط تحسين فعالة، وتعزيز كفاءة الممارسات الصفية، إلى جانب ترسيخ ثقافة استخدام البيانات، في دعم عملية اتخاذ القرار وتحسين الأداء.

ويسهم البرنامج، في دعم المدارس الخاصة؛ لبناء منظومات مستدامة للتحسين والتطوير، وتعزيز فاعلية القيادة التربوية، ورفع مستوى الجاهزية لمتطلبات الرقابة والامتثال، بما يقود إلى تحقيق نتائج تعليمية أفضل، وتعزيز مستوى الأداء المدرسي، في مختلف مؤسسات التعليم الخاص بالإمارة.

وتأتي الاتفاقية، امتداداً لالتزام مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان؛ بدعم المدارس وتمكين كوادرها، وتعزيز الشراكات النوعية، مع الجهات والخبرات المتخصصة، في مجال جودة التعليم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز والتحسين المستمر، وبناء بيئة تعليمية أكثر كفاءة وابتكاراً، تحقق تطلعات الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع، وتعزز مكانة إمارة عجمان وجهة رائدة في تطوير منظومة التعليم الخاص.