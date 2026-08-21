سفير الإمارات يلتقي وزير الصناعة والتجارة في لاوس

فينتيان في 21 أغسطس/ وام/ التقى سعادة الدكتور بدر المطروشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، السفير غير المقيم لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، بمعالي مالايثونغ كوماسيت، وزير الصناعة والتجارة في لاوس.

وأشاد الجانبان بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى التحضير للاحتفاء بمرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

جاء الاجتماع في إطار زيارة العمل التي قام بها سعادة المطروشي إلى العاصمة اللاوسية فينتيان يومي 19و20 أغسطس، والتقى خلالها كلا من معالي وزير المالية سانتيفاب فومفيهان، وسعادة ماي ثونغ ثامافونغسا، نائب وزير الخارجية.

كما تضمنت الزيارة أيضا عقد اجتماعات مع نائب رئيس الجمعية الوطنية في لاوس، ومدير عام إدارة آسيا والباسفيك وأفريقيا بوزارة الخارجية، وعدد من الشركات والمجموعات التجارية الكبيرة في لاوس.