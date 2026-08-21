صدارة فرنسية لبطولة الأساتذة "عبر الإنترنت" في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ أسفرت منافسات بطولة الأساتذة للشطرنج الخاطف عبر "الإنترنت" عن فوز الأستاذ الدولي الكبير الفرنسي علي فيروزا بلقبها، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي الـ32، والتي تم تنظيمها على منصة"Chess.com"، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الشطرنج في العالم، ضمن الفعالية الثامنة في برنامج المهرجان.

وحصد الأستاذ الدولي الكبير ألكسندر جريشوك المركز الثاني، وجاء تين جيانغيو من سنغافورة ثالثا، والأوزبكي أيدين سليماني رابعا، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعبة مشاركة إلى الأستاذة الدولية الكبيرة الهندية شيري سافيتا.

وشهدت البطولة مشاركة 189 لاعباً من حملة الألقاب الدولية في الشطرنج، من بينهم 53 أستاذاً دولياً كبيراً، و34 أستاذاً دولياً، و48 أستاذ اتحاد دولي، و4 أستاذات دوليات، و5 أستاذات اتحاد دولي، بالإضافة إلى أستاذتين دوليتين.

وتم تنظيم المنافسات على مرحلتين، إذ جاءت الأولى وفق النظام السويسري من 11 جولة، قبل أن يتأهل أفضل 8 لاعبين إلى المرحلة النهائية، التي أقيمت بنظام الدوري الكامل لتحديد بطل المنافسات.

كما اختتمت مساء أمس بطولة الناشئين الدولية لعمر 16 عاما فما دون، بمشاركة 230 لاعبا ولاعبة، وفاز بلقبها الهندي روي ارادهي، وجاء ثانيا مواطنه رانجيثكومار، وثالثا المصري أحمد مصطفى، بينما شهدت منافسات فئة 14 عاما تصدر ثلاثة من لاعبي الهند المراكز الأولى وهم ريحان بن ازار، وعمار سيماب، وفير داوان.

وتصدر اللاعب تونار جاراييف من أذربيجان فئة 12 عاما، وشهدت فئة 10 أعوام صدارة هندية عبر اللاعب داهفيد سيبي، كما ذهبت الصدارة في فئة 8 أعوام إلى اللاعب باخماروف محمد من أوزبكستان، بينما كانت جائزة أفضل مشارك ومشاركة للاعبي الإمارات حسن عصام البلوشي، والريم الحمادي.

وشهد الفعاليات وافتتاح منافسات بطولة الشطرنج الخاطف، سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، وعبد الله الوهيبي مدير تنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد خليفة المهيري مدير إدارة الرياضات المجتمعية في المجلس.