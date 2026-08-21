بلجيكا تعتزم وضع خطة وطنية لمواجهة حرائق الغابات

بروكسل في 21 أغسطس/ وام/ أعلنت الحكومة البلجيكية عزمها وضع خطة وطنية لتعزيز القدرة على مواجهة حرائق الغابات والأزمات المناخية، وذلك عقب اندلاع أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ أكثر من قرن.

وقال برنار كوينتان وزير الداخلية، أمام لجنة الداخلية في البرلمان، إن الحريق الذي اندلع في محمية "هاوتس فاني" شرقي البلاد أتى على أكثر من 3 آلاف هكتار من الأراضي الرطبة وغابات الصنوبر، وتسبب في عمليات إجلاء، قبل أن تتم السيطرة عليه.

وأضاف أن الحريق يجب أن يكون فرصة لتعزيز الجهود، مشيراً إلى أن مخاطر المناخ، ولا سيما خطر حرائق الغابات، ستحتل مكانة بارزة في خطة الصمود الجديدة.

وأكد أن الحكومة ستزيد مخصصات الحماية المدنية، مشيراً إلى أن بلجيكا استثمرت بالفعل في المعدات والموارد الأرضية.