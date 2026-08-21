"كهرباء دبي" تعزز استدامة الاستهلاك اليومي بـ "أداة تقييم الاستهلاك"

دبي في 21 أغسطس/ وام/ تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز الاستدامة في أدق تفاصيل الممارسات اليومية للمتعاملين، بهدف رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه والاستخدام الأمثل للموارد داخل المنازل، من خلال توفير خدمات رقمية مبتكرة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، تتيح لهم متابعة تفاصيل أنماط استهلاكهم بدقة، وتحديد فرص التحسين للحد من الهدر، واتخاذ قرارات ذكية وواعية تساعدهم على الالتزام بمسؤوليتهم المشتركة في خفض البصمة الكربونية، مع المحافظة على أعلى مستويات الراحة والرفاهية ضمن منازلهم.

وتوفر الهيئة، في إطار التزامها بدعم جهود دبي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، وحملتها التوعوية الصيفية السنوية تحت شعار "استمتع بأجواء مستدامة هذا الصيف"، ضمن مبادرة "الحياة الذكية"، الفرصة لمتعامليها للاطلاع على تفاصيل الفواتير، وشرائح التعرفة، ومتابعة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل يومي وأسبوعي وشهري، بما يمكّنهم من فهم أنماط استهلاكهم واتخاذ قرارات أكثر كفاءة واستدامة.

وتبدأ رحلة المتعامل نحو قرارات أكثر ذكاءً واستدامة بخطوات بسيطة عبر "أداة تقييم الاستهلاك" وتسجيل الدخول إلى لوحة بيانات "الحياة الذكية"، ومن ثم يجيب المتعامل على بعض الأسئلة حول أنماط الاستهلاك، خصائص المسكن، وعدد الساكنين في المنزل، والأجهزة الكهربائية المستخدمة.

ويعمل هذا الاستبيان على تمكين المتعاملين من اتباع نهج استباقي في إدارة الاستهلاك، ومساعدتهم على فهم أثر خياراتهم اليومية على الاستهلاك، والتعرف إلى فرص التحسين، واتخاذ قرارات أكثر استدامة في حياتهم اليومية.

ويستلم كل متعامل تقريراً مفصلاً وواضحاً عن تفاصيل استهلاك منزله، إلى جانب نصائح وإرشادات مخصصة تعزز كفاءة الاستهلاك بما يتناسب مع خصائص كل منزل.

وطورت الهيئة "أداة تقييم الاستهلاك" لتحويل بيانات الاستخدام إلى معلومات قابلة للتطبيق، وتعريف المتعاملين على العوامل التي تؤثر في استهلاكهم، بما يساعدهم على تبني سلوكيات يومية بسيطة تحقق أثراً إيجابياً على المدى الطويل.

وتتيح خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" الكشف المبكر عن التسريبات المحتملة بعد العداد، حيث ترسل تنبيهات فورية عند رصد ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، الأمر الذي يساعد المتعاملين على معالجة المشكلة بسرعة وتجنب الهدر.

ولضمان راحة المتعاملين أثناء السفر والعطلات الصيفية، تقدم الهيئة خاصية "خارج المنزل" التي ترسل تقارير وتنبيهات دورية حول الاستهلاك عبر البريد الإلكتروني بشكل يومي أو أسبوعي، بما يتيح للمتعاملين اكتشاف أي استهلاك غير معتاد أثناء غيابهم عن المنزل.