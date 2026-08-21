"ثقافة وسياحة أبوظبي" تفتح باب التقديم لبرنامج LanD 2027

أبوظبي في 21 أغسطس / وام / أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن فتح باب التقديم للمشاركة في برنامج LanD 2027 للتدريب على توثيق المشاهد الثقافية، وهو برنامج دولي لبناء القدرات يركز على توثيق المشاهد الثقافية بوصفها منظومات حية وديناميكية.

ويُعد برنامج LanD 2027، الذي يُنظم بالشراكة مع مشروع CHEDAR وبالتعاون مع اللجان العلمية الدولية التابعة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال توثيق التراث، أول برنامج تدريبي من نوعه في المنطقة مخصص للتوثيق الشامل والمتكامل للمشاهد الثقافية.

ويفتح البرنامج باب التقديم أمام 20 متخصصًا في مجال التراث من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيشارك المقبولون في البرنامج في التدريب الميداني الذي يُقام في مدينة العين بإمارة أبوظبي خلال الفترة من 26 أبريل إلى 5 مايو 2027، إلى جانب سلسلة من الدورات التمهيدية المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs)، التي تُعقد خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2027.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز قدرات المشاركين في توثيق المشاهد الثقافية من خلال منهجيات متكاملة تضع الإنسان في صميم اهتمامها، وتتبنى نهجًا يربط بين الطبيعة والثقافة، مع توظيف المعارف التقليدية إلى جانب التقنيات المتقدمة.

كما يتناول برنامج LanD 2027 تعقيدات توثيق المشاهد الثقافية من خلال مراعاة مختلف الأبعاد المادية وغير المادية التي تسهم في تشكيلها.

ويعتمد البرنامج على واحة الهيلي كدراسة حالة تطبيقية، لإبراز كيف يمكن للتوثيق الشامل أن يدعم جهود الحفاظ على التراث وإدارته المستدامة على أسس علمية راسخة.

يُقدَّم البرنامج بإشراف نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في توثيق التراث، ويستهدف المهنيين في المراحل المبكرة إلى المتوسطة من مسيرتهم المهنية من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممن يعملون في تخصصات تشمل العمارة، وعمارة المناظر الطبيعية، والتخطيط الحضري، وعلم الآثار، والحفاظ على التراث، والجغرافيا، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والعلوم البيئية، والأنثروبولوجيا، والإثنوجرافيا، والعلوم الاجتماعية، وإدارة التراث وسياساته.

ويشترط في المتقدمين الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات ذات الصلة، إلى جانب خبرة مهنية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات في مجال التراث.

كما يُعد الإلمام بأساليب توثيق التراث أو العمل الميداني ميزة إضافية، إلى جانب القدرة على العمل بفاعلية ضمن فرق متعددة التخصصات ومتنوعة الجنسيات، والإلمام العملي باللغة الإنجليزية.

يستمر استقبال طلبات التقديم حتى 15 أكتوبر، ولمزيد من المعلومات حول معايير القبول وآلية التقديم، يُمكن زيارة: https://abudhabiculture.ae/ar/land-2027.

ومن خلال برنامج LanD 2027، تواصل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تعزيز رسالتها الرامية إلى حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه والترويج له، من خلال الاستثمار في الكفاءات والخبرات التي ستسهم في رسم مستقبل هذا القطاع.