"أبوظبي للأوراق المالية": الشركات المدرجة تحقق 99% التزاماً بالإفصاح المالي للنصف الأول من 2026

أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، عن تحقيقه نسبة امتثال بلغت 99% في ما يخص الإفصاح عن البيانات المالية المراجعة للنصف الأول من عام 2026 للشركات المدرجة.

يأتي ذلك ضمن الإطار الزمني القانوني المحدد للإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة، والبالغ 45 يومًا من نهاية الفترة المالية ذات الصلة.

وتشير النتائج في هذا الشأن إلى أن 100 شركة مدرجة متداولة من أصل 101 شركة مدرجة متداولة قد استوفت هذا الالتزام.

ويبلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة 104 شركة، ثلاثة منها موقوف تداولها لأكثر من ستة أشهر.

من بين 101 شركة مدرجة ومتداولة، التزمت 100 شركة بالمتطلبات المعمول بها لتقديم البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية، وفقاً للسنة المالية المعتمدة لكل شركة.

كما أظهرت المقارنة بين البيانات المالية للشركات المدرجة خلال النصف الأول من عام 2025 والنصف الأول من عام 2026، ارتفاعاً في إجمالي أرباح الشركات المدرجة بنسبة 38%.

وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهذه المناسبة، أن التعاون القائم بين السوق والشركات المدرجة فيه أثبت دائمًا أنه تعاون مثمر.