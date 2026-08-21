إقامة دبي تنفذ برنامج المواهب الصيفية بالتعاون مع "مخيم صيف دبي"

دبي في 21 أغسطس/ وام/ تنفذ الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، بالتعاون مع مخيم صيف دبي ممثلاً في مؤسسة فرجان دبي، وخدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع، برنامج "المواهب الصيفية"، في مبادرة مجتمعية تمنح طلبة وطالبات المرحلة الثانوية فرصة الانتقال من مقاعد الدراسة إلى بيئة العمل الحكومي، وخوض تجربة تدريبية واقعية تعرّفهم على طبيعة العمل المؤسسي، وتفتح أمامهم مساحة لاكتشاف قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وبناء تصوُّر أوضح لمستقبلهم المهني.

ويوفر البرنامج تجربة عملية منظمة تستهدف الطلبة من عمر 15 عاماً فأكثر، وتمتد على مدى ثلاثة أسابيع بواقع 12 يوماً تدريبياً، تشمل ورش عمل متخصصة، وتدريباً عملياً في عدد من القطاعات الرئيسة في الإدارة.

ويضع البرنامج الطلبة في قلب تجربة عمل حكومية حقيقية، تتيح لهم الانتقال من المعرفة النظرية إلى الممارسة الميدانية، واكتشاف قدراتهم من خلال الاحتكاك المباشر بأدوار الإدارات المختلفة وآليات تقديم الخدمات.

ويتضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى مطار دبي، يطّلع خلالها الطلبة على جانب من عمل قطاع شؤون المنافذ الجوية، ودوره في إدارة حركة المسافرين وتقديم خدمات ترتبط بصورة دبي وكفاءة منافذها، بما يمنحهم تجربة مباشرة في واحد من أهم مواقع العمل الحيوية في الإمارة.

وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن برنامج "المواهب الصيفية" يمثل استثماراً عملياً في وعي الطلبة وقدراتهم، وفرصة لتمكينهم من الاقتراب من بيئة العمل الحكومي في مرحلة مبكرة من مسيرتهم، مشيرا إلى أنه تم تصميمه ليكون تجربة حقيقية، تفتح أمام الطلبة آفاقاً جديدة، وتمنحهم الثقة لاكتشاف قدراتهم، والاستعداد لمستقبلهم المهني بروح أكثر وعياً ومسؤولية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين الشباب وبناء قدراتهم يمثلان ركيزة أساسية في جهود الهيئة لتعزيز التنمية الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة، مشيراً إلى أن إتاحة التجارب العملية أمام الشباب في مراحل مبكرة تسهم في تطوير مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وترسيخ قيم المسؤولية والمشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وأضاف أن برنامج المواهب الصيفية يعكس أهمية الاستثمار في الشباب من خلال ربطهم ببيئات العمل وتعريفهم بمتطلبات الحياة المهنية، بما يتيح لهم اكتساب المعرفة والخبرة وتحويلها إلى مهارات عملية، لافتا إلى أن البرنامج يجسد أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمعية لتوفير فرص نوعية تسهم في إعداد جيل أكثر جاهزية للمستقبل، وقادراً على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل دبي.

من ناحيتها أكدت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي، أن الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، مشيرة إلى أن المؤسسة تؤمن بأهمية الاستثمار المبكر في قدرات الطلبة، وإتاحة الفرص التي تساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم واكتساب الخبرات العملية التي تعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

وأضافت أن برنامج المواهب الصيفية ينسجم مع رؤية مؤسسة فرجان دبي في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال تجارب عملية نوعية، تسهم في صقل شخصياتهم، وتعزيز ثقافة المسؤولية والالتزام والعمل الجماعي، إلى جانب تعريفهم ببيئات العمل المختلفة وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل دبي.

وتعتمد إقامة دبي ضمن البرنامج آلية متابعة وتقييم يومية ترصد تطور أداء المشاركين، ومدى التزامهم وتفاعلهم وجودة مخرجاتهم، بما يعزز القيمة التعليمية للتجربة، ويجعلها برنامجاً قائماً على التعلم بالممارسة، لا على الحضور فقط.