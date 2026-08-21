قانونية عجمان تعزز الوعي المجتمعي بالتشريعات المحلية

عجمان في 21 أغسطس/ وام/ أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان، المستشار الافتراضي "راشد" يتيح للمستخدمين الاطلاع على المعلومات القانونية المستمدة من التشريعات النافذة في إمارة عجمان، بما يسهم في نشر الوعي القانوني، وتعزيز معرفة أفراد المجتمع بالتشريعات المحلية.

وقالت الدائرة إن إطلاق "راشد" يمثل إضافة نوعية إلى قنواتها الرقمية، ويجسد حرصها على تطوير أدوات مبتكرة تعزز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتيسر الوصول إلى المعلومات القانونية بصورة واضحة ومباشرة.

وأوضحت أن المبادرة تنسجم مع مستهدفات "رؤية عجمان 2030"، بتعزيز الجاهزية للمستقبل، من خلال توظيف الحلول الرقمية لخدمة الإنسان والاستجابة لاحتياجاته، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.