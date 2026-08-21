إبداعات فنية للأطفال ضمن صيف أبوظبي الرياضي

أبوظبي في 21 أغسطس /وام/ يشارك مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي، وتنفيذ أكاديمية شما محمد للفنون، في فعاليات "صيف أبو ظبي الرياضي" من خلال برنامج " إبداعات فنية بيئية مستدامة" في تجربة تفاعلية تجمع بين الفن والبيئة والإبداع بهدف تقديم تجربة نوعية للأطفال تجعل من الفن وسيلة للتعلم والاستكشاف والتعبير عن البيئة بأسلوب ممتع ومبتكر.

تركز المبادرة على دمج الفن بالبيئة من خلال تجارب إبداعية تستفيد من العناصر والخامات البيئية، مع إتاحة مساحة للأطفال للتعبير عن أفكارهم وتحويلها إلى أعمال فنية، إلى جانب تعزيز ارتباطهم بالطبيعة وترسيخ قيم المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية بأسلوب تفاعلي غير مباشر.

وتتنوع الأنشطة المقدمة ضمن خمسة محاور رئيسية، تشمل «الفن من الطبيعة»، من خلال توظيف عناصر البيئة في أعمال إبداعية، و"الاستكشاف البيئي" القائم على الملاحظة والتجربة، و"إعادة الإبداع" عبر الاستفادة من الخامات المستهلكة والمعاد استخدامها، إلى جانب محور "البيئة والفنون" الذي يتيح للطفل التعبير عن الطبيعة بالرسم والتشكيل والتصميم، ومحور "أثر وإبداع" الذي يشجع الأطفال على إنتاج أعمال تحمل رسائل بيئية إيجابية.

وتسعى التجربة إلى تحقيق أثر يتجاوز حدود الورشة، من خلال تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتنمية الخيال والفضول، وإتاحة الفرصة أمامه للتجربة واكتشاف قدراته ومواهبه .

وتقوم رؤية المشاركة على توفير مساحة ثقافية وفنية وبيئية محفزة تضع الطفل في قلب التجربة .

ومن خلال هذه المشاركة، يتحول جزء من وقت الطفل خلال الصيف إلى مساحة للتعلم والاكتشاف والإبداع، يتفاعل فيها مع البيئة من حوله .