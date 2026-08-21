أبطال الفنون القتالية المختلطة : أبوظبي تصنع ذكريات استثنائية لجيل جديد من اللاعبين

أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ أعرب مشاركون في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والمقامة حاليا في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية عن سعادتهم وفخرهم بتواجدهم في العاصمة أبوظبي التي استطاعت بفضل ريادتها في الألعاب القتالية ، أن تصنع ذكريات استثنائية لجيل جديد من اللاعبين وتمنحهم الفرصة ليستمروا في تألقهم خلال السنوات المقبلة.

وقال اللاعب الأوكراني ماكسيم روبسكي إنه فخور بتواجده في أبوظبي وإنه استعد بشكل كبير للبطولة وخاض معسكرا خارجيا في طاجيكستان لعلمه بقيمة البطولة التي سيشارك فيها .

وأكد أن المشاركة في بطولة العالم بأبوظبي تجربة استثنائية في مسيرته حيث استطاع تحقيق الفوز في نزالين بالضربة القاضية.وقال إنه فخور بهذه الذكريات الجميلة في أبوظبي وأن هدفه هو العودة في النسخة المقبلة من البطولة ليرفع علم بلاده مجددا.

وعبر اللاعب دييغو من أنجولا عن سعادته بالتواجد في أبوظبي وفخره بالمشاركة مع أبطال العالم .وقال إنه ينوي تمثيل بلاد بأفضل صورة .وتحدث عن ممارسته للفنون القتالية المختلطة قبل عامين، وقبلها كان لاعبا للجوجيتسو، وخاض العديد من المنافسات الدولية، آخرها في البرتغال. لكنه اعتبر المنافسة والتألق في أبوظبي مختلفة تماما .

وتابع : " المشاركة في بطولة العالم بأبوظبي، خطوة مهمة في مسيرتي الاحترافية، حلمي هو الاستمرار في MMA والمنافسة على أعلى المستويات، لقد كنت أشاهد النزالات على مواقع التواصل الاجتماعي وأتمنى أن أكون جزءاً من هذه المنافسات، واليوم تحقق حلمي بالمشاركة هنا".

من جانبه قال اللاعب ماركو ديفيد من بريطانيا إنه فخور للغاية بخوض منافسات بطولة العالم في أبوظبي للمرة الأولى مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن يتواجد وسط هذا العدد الكبير من اللاعبين .

وأكدت الاسبانية اليخاندرا بويكسادير، والمتوجة من قبل بذهبية بطولة أوروبا 2026، أن مشاركتها في بطولة العالم بأبوظبي، منحتها دافعا كبيرا لتحقيق الانجازات، والذكريات الرائعة وسط تنظيم رائع، ومنافسات قوية، وأجواء مثالية في قاعة النزالات وخارجها.

وأضافت :" أتطلع للقدوم مجددا إلى أبوظبي، ليس بمفردي بل مع عائلتي أيضا، من أجل الاستمتاع بالأجواء الرائعة في الإمارات، وكذلك الاطلاع على البنية التحتية الرياضية الكبيرة".

وقال اللاعب اسدبك ميرخايداروف من أوزباكستان، إن ذكرياته في أبوظبي لا تنسى خاصة وأن هذه الزيارة ليست الأولى، إذ شارك في النسخة الماضية من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، وحرص على القدوم مجددا إلى أبوظبي، من أجل الاستمتاع بالمنافسات، والبحث عن انجاز جديد وسط نخبة اللاعبين من جميع انحاء العالم . وأشار ميرخايداروف إلى أن الاحترافية هي ما تميز القائمين على البطولة.