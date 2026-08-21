"الأرصاد البريطانية":عام 2026 شهد تشكل ظاهرة النينيو الأسوأ ⁠في الذاكرة المعاصرة

لندن في 21 أغسطس/ وام/قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، اليوم، إن ظاهرة النينيو الجوية التي تتشكل حاليا مرشحة لأن تكون الأقوى في التاريخ الحديث.

والنينيو ظاهرة مناخية دورية تتمثل ​في ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في شرق المحيط الهادي نتيجة ضعف الرياح التجارية. وتحدث بصورة طبيعية كل عامين إلى سبعة أعوام، وعادة ‌ما ⁠تستمر بين تسعة أشهر و12 شهرا، ويمكن ‌أن يشكل تأثيرها على ⁠الطقس عالميا تهديدا للمحاصيل في ​شتى أنحاء ⁠العالم.

وترى الهيئة أن عام 2026، ⁠سيُذكر بأنه شهد تشكل ظاهرة النينيو الأسوأ ⁠في الذاكرة المعاصرة، ويرجح أن تكون الأكبر من نوعها منذ القرن التاسع ⁠عشر.

و​أضافت أن ⁠عام 2027 مرشح بقوة لتجاوز عام 2024 بوصفه العام الأشد حرارة على الإطلاق.

وتشير أحدث التوقعات إلى ارتفاع يزيد على 3 ​درجات مئوية في درجات ‌حرارة سطح البحر في منطقة ​المحيط الهادي الاستوائية في وقت لاحق من هذا ​العام.

-خلا-