العربية للطيران تطلق 4 رحلات مباشرة أسبوعياً بين الشارقة وكاتوفيتسه

الشارقة في 21 أغسطس/ وام/ أعلنت "العربية للطيران"، اليوم عن إطلاق أربع رحلات أسبوعية مباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار كاتوفيتسه الدولي، اعتباراً من 17 ديسمبر 2026.

وستُسيّر "العربية للطيران" رحلاتها الجديدة على متن طائرات إيرباص A320neo، لتصبح كاتوفيتسه ثالث وجهات الناقلة في بولندا انطلاقاً من الشارقة، بعد كراكوف ووارسو شوبان. وستوفر الخدمة الجديدة للمسافرين خيارات سفر مريحة وبأسعار مناسبة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب بولندا، كما ستسهم في توسيع شبكة وجهات الناقلة المتنامية في أوروبا.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" يسرّنا إضافة كاتوفيتسه إلى شبكة وجهاتنا انطلاقاً من الشارقة. وستوفر رحلاتنا الجديدة، مزيداً من خيارات السفر لعملائنا، كما ستسهم في دعم حركة السياحة والأعمال وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا.

وأضاف مع مواصلة توسيع شبكة وجهاتنا الأوروبية، نحرص على تلبية احتياجات السفر المتغيرة لعملائنا، وتوفير خدمات سفر جوي موثوقة وذات قيمة مضافة. كما نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا إلى كاتوفيتسه .

من جانبه، رحب أرتور توماسيك، الرئيس التنفيذي لمطار كاتوفيتسه بإطلاق العربية للطيران لخدمتها الجديدة بين كاتوفيتسه والشارقة. وقال: من خلال شبكة وجهاتها الواسعة، تسهم العربية للطيران بشكل كبير في تعزيز الربط الجوي لمطار كاتوفيتسه ونتوقع أن توفر الخدمة الجديدة خياراً جذاباً للمسافرين بين المدينتين، مما يتيح لسكان جنوب بولندا الوصول إلى شبكة الوجهات الواسعة التي توفرها الناقلة انطلاقاً من مطار الشارقة، والتي تشمل العديد من الأسواق الآسيوية. كما تسهم الخدمة الجديدة في تسهيل السفر إلى بولندا أمام المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأغراض العمل والسياحة على حد سواء.