معرض للتوظيف الفوري في حتا ضمن مبادرة "سواعد الوطن"

دبي في 21 أغسطس/ وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، معرضاً مشتركاً للتوظيف الفوري، في مجلس حتا الجديد، ضمن مبادرة "سواعد الوطن"، بهدف إتاحة فرص وظيفية للمواطنين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

وشهد المعرض، مشاركة منصات للجهات المنظمة لتعريف الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المتاحة واستقطاب الكفاءات الوطنية .

وقال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، إن المبادرة تأتي ضمن المبادرات الهادفة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص وظيفية مستدامة .

وأوضح أن المبادرة تتميز بتوفير فرص العمل الفورية للشباب المواطنين، إلى جانب الوصول إليهم في أماكنهم من خلال مجالس الأحياء في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يعزز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.

وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن معرض التوظيف الفوري في حتا يجسد نهج الهيئة في تحويل التمكين الاجتماعي إلى فرص عملية ومستدامة، من خلال برنامج دبي للتمكين الذي يركز على دعم المواطنين القادرين على العمل وربطهم بفرص وظيفية تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، بما يعزز استقلاليتهم الاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.

وأضافت :"تمثل مبادرة «سواعد الوطن»، نموذجاً للتكامل الحكومي في تطوير مسارات تمكين تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي، وتقرّب الفرص الوظيفية من المواطنين في مختلف مناطق دبي.

وقال عبد العزيز الفلاحي، المشرف العام لعمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن مبادرة التوظيف المشترك تجسد نهج الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية في توحيد الجهود وتمكين الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.وأكد حرص المجلس على دعم المواطنين وتمكينهم.