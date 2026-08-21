سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية سورينام

باريماروبو في 21 أغسطس/ وام/ قدّم سعادة شريف عيسى السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل، أوراق اعتماده إلى فخامة الدكتورة جينيفر غيرلينغز-سيمونز، رئيسة جمهورية سورينام، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية سورينام.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها حملت فخامة رئيسة جمهورية سورينام سعادة السفير تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتمنت فخامتها لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه عبر سعادة السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية سورينام وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر التعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سورينام وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.