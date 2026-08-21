فوزان في افتتاح بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة

أبوظبي في 21 أغسطس/وام/ تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك" "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، افتتحت أمس، منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2026.

وتقام البطولة، من 20 إلى 24 أغسطس الجاري، بمشاركة 6 فرق، هي أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسموحة المصري، وسلوى الصباح الكويتي، ووادي فينان الأردني، والشرطة السوري، و6 أكتوبر المصري، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة.

وانطلق الحدث بحفل الافتتاح في مقر الأكاديمية، وتضمن العديد من الفقرات الرياضية والترفيهية، التي حظيت بالإشادة من الحاضرين.

وشهدت الجولة الأولى فوز فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك على فريق وادي فينان الأردني بنتيجة 3/0، كما حقق فريق 6 أكتوبر المصري النتيجة ذاتها في المباراة الثانية على فريق الشرطة السوري.

وقالت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن استضافة أبوظبي لهذه البطولة تؤكد مكانتها كوجهة للمنافسات الرياضية النسائية في المنطقة، كما تواصل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية دورها في توفير فرص المنافسة والتطور للاعبات.

وأشارت إلى حرص الأكاديمية من خلال البطولة على منح اللاعبات الإماراتيات فرصة مواجهة فرق عربية واكتساب الخبرة، إلى جانب توفير مساحة لتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير مستواهن وتعزيز حضور كرة الطائرة النسائية في الدولة.