جولة مينا للجولف تطلق برنامجاً تأهيلياً دولياً في أوروبا والولايات المتحدة

دبي في 25 أغسطس/ وام/ أعلنت جولة مينا للجولف، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعد الجولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعترف بها من نظام التصنيف العالمي للجولف، تنظيم ثلاث جولات تأهيلية دولية خلال شهر أكتوبر المقبل في اسكتلندا وإنجلترا والولايات المتحدة، ضمن خططها للتوسع الدولي واستقطاب المزيد من اللاعبين المحترفين للمشاركة في موسم 2026- 2027.

واعتمد مجلس إدارة الجولة برنامج الجولات التأهيلية الجديد، الذي يبدأ في فندق ونادي دالماهوي الريفي بالقرب من إدنبرة في اسكتلندا يومي 1 و2 أكتوبر القادم، ثم ينتقل إلى ملعب “سلامر آند سكواير” في “وورلد جولف فيليج” بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر، ويختتم في الملعب القديم “أولد كورس” بنادي السيارات الملكي في وودكوت بارك بمدينة إبسوم الإنجليزية يومي 20 و21 من الشهر نفسه.

ويحصل أصحاب المراكز العشرة الأولى في كل جولة تأهيلية بالمملكة المتحدة على بطاقات الفئة الثالثة، التي تمنحهم المشاركة المباشرة في جميع بطولات موسم جولة مينا للجولف 2026-2027، فيما ينال اللاعبون من المركز الحادي عشر وحتى المركز العشرين مكرر أعلى فئة ممكنة من بطاقات الجولة، بما يتيح تأهل ما يصل إلى 20 لاعباً في كل موقع.

وأكد كيث ووترز، رئيس مجلس الإدارة ومفوض جولة مينا للجولف، أن إقامة جولتين تأهيليتين في المملكة المتحدة، إلى جانب أول جولة تأهيلية في الولايات المتحدة، تمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الجولة، وتعكس التزامها بتوسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الطموحين من مختلف أنحاء العالم للحصول على بطاقة المشاركة والانطلاق في مسيرتهم الاحترافية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس اتساع حضور الجولة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترسخ مكانتها منصة دولية لتطوير المواهب وفتح آفاق جديدة أمام اللاعبين الراغبين في المنافسة على المستوى الاحترافي.